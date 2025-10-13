Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec: Gelderner zieht sich schwere Verletzungen zu

Geldern-Veert (ots)

Am Samstag (11. Oktober 2025) kam es gegen 12:15 Uhr im Einmündungsbereich Venloer Straße / Walbecker Straße in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Mann aus Geldern, welcher keinen Fahrradhelm trug, befuhr mit seinem Pedelec den angrenzenden Radweg der Venloer Straße in Fahrtrichtung Geldern. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 58-jährige Frau aus Wülfrath (Kreis Mettmann), in einem schwarzen Ford Focus, die Walbecker Straße in Fahrtrichtung Venloer Straße. Im Einmündungsbereich Venloer Straße / Walbecker Straße kam es, aus bislang ungeklärter Ursache, zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmenden. Durch den Zusammenstoß stürzte der Gelderner, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Am Pedelec sowie am Ford Focus entstand Sachschaden. (pp)

