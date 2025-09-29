POL-WAF: Wadersloh. Alkoholisiert mit Roller unterwegs
Warendorf (ots)
Am Freitag (26.09.2025) gegen 22.45 Uhr kontrollierten Polizisten den Fahrer eines Kleinkraftrades in Wadersloh auf der Stromberger Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest das der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 74-jährigen Wadersloher ein.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell