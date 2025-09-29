POL-WAF: Wadersloh. Alkoholisiert mit Roller unterwegs

Warendorf (ots) - Am Freitag (26.09.2025) um 23 Uhr kontrollierten Polizisten auf dem Ahornweg in Ahlen den Fahrer eines Kleinkraftrades. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest das der 22-jährige Ahlener unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin besaß er keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den ...

mehr