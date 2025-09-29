Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Bronzeplatten entwendet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Montag (22.09.2025) bis Freitag (26.09.2025) entwendeten unbekannte Täter in Oelde Bronzeplatten die an Statuen befestigt waren. Die Statuen stehen an einem Gehweg zwischen der Straße Paulsburg und Von-Galen-Straße. An insgesamt sieben Steinfiguren wurden die Bronzetafeln entfernt und gestohlen. Wer hat dort in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell