Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Bronzeplatten entwendet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Montag (22.09.2025) bis Freitag (26.09.2025) entwendeten unbekannte Täter in Oelde Bronzeplatten die an Statuen befestigt waren. Die Statuen stehen an einem Gehweg zwischen der Straße Paulsburg und Von-Galen-Straße. An insgesamt sieben Steinfiguren wurden die Bronzetafeln entfernt und gestohlen. Wer hat dort in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

  • 29.09.2025 – 13:23

    POL-WAF: Ahlen. Bei Kontrolle unter Drogeneinfluss aufgefallen

    Warendorf (ots) - Am Freitag (26.09.2025) um 23 Uhr kontrollierten Polizisten auf dem Ahornweg in Ahlen den Fahrer eines Kleinkraftrades. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest das der 22-jährige Ahlener unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin besaß er keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den ...

  • 29.09.2025 – 13:22

    POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

    Warendorf (ots) - Am Samstag (27.09.2025) um 14.30 Uhr kam es im Kreisverkehr Waldenburger Straße / Reichenbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Eine 57-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pkw die Reichenbacher Straße von der Freckenhorster Straße aus kommend und fuhr in den Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit einem 73-Jährigen (ebenfalls aus Warendorf) der ...

  • 29.09.2025 – 13:20

    POL-WAF: Sendenhorst. Pkw überschlägt sich bei Alleinunfall

    Warendorf (ots) - Am Samstag (27.09.2025) gegen 3 Uhr kam es auf der L 811 in Sendenhorst zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger aus den Niederlanden kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die ...

