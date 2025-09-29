POL-WAF: Ahlen. Bei Kontrolle unter Drogeneinfluss aufgefallen
Warendorf (ots)
Am Freitag (26.09.2025) um 23 Uhr kontrollierten Polizisten auf dem Ahornweg in Ahlen den Fahrer eines Kleinkraftrades. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest das der 22-jährige Ahlener unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin besaß er keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell