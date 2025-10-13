Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Alleinunfall mit Damenfahrrad: 89-Jährige verletzt sich bei Sturzgeschehen schwer

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Freitag (10. Oktober 2025) kam es gegen 15:18 Uhr an der Agnetenstraße in Emmerich zu einem Alleinunfall. Eine 89-jährige Frau aus Emmerich befuhr mit einem schwarzen Damenfahrrad die Straße und verlor dabei aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Rad. Die Frau, welche zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell