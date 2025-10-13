PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkaufsautomat aufgehebelt: Täter entwenden keine Wertgegenstände

Issum-Sevelen (ots)

Im Zeitraum von Samstag (11. Oktober 2025), 19:32 Uhr und Sonntag (12. Oktober 2025), 10:00 Uhr hebelten unbekannte Täter einen Verkaufsautomaten für Lebensmittel auf. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter keine Wertgegenstände entwendeten. Ob der beschriebene Sachverhalt in Verbindung zu einem Einbruch in einen Kindergarten in Issum steht (siehe dazu die Pressemeldung: Issum - Einbruch in Kindergarten: Unbekannte Täter entwenden Bargeld und Laptop) ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

