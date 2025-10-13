Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Glasscheiben an drei Bushaltestellen zerstört

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Bisher unbekannte Täterinnen oder Täter zerstörten am Wochenende im Stadtgebiet Geldern an drei Bushaltestellen jeweils eine Glasscheibe. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Entdeckt bzw. der Polizei gemeldet wurden die zerstörten Scheiben, bei denen es sich jeweils um die mittlere Scheibe der Rückseite der Haltestellen handelte, am Sonntag (12. Oktober 2025) um 09:11 Uhr (Haltestelle Vernumer Straße Höhe Nr. 52), um 18:00 Uhr (Haltestelle Königsberger Straße Höhe Nr. 60) und 18:40 Uhr (Haltestelle Markt). Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Zerstörungen geben können. Hinweise unter Telefon 02831 1250. (sp)

