Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Kreis Kleve (ots)

Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 41. Kw (6. bis 12. Oktober 2025) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen.

Bei den durchgeführten Kontrollen mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten, 556 Geschwindigkeitsverstöße dokumentieren. Gegen die Straßenverkehrsordnung verstießen 19 Verkehrsteilnehmende, weil Sie Vorfahrt- oder Abbiegevergehen begingen, während 15 weitere Verstöße bei Rad- und Pedelecfahrenden festgestellt wurden. Außerdem wurden weitere 47 Verstöße festgestellt, bei denen Verkehrsteilnehmende während der Fahrt mit Pkw oder Fahrrad, elektronische Geräte nutzten.

Im gesamten Kreisgebiet werden weiterhin Kontrollen zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden durchgeführt. (pp)

