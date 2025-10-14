Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: mit Rasierklingen versehenen Aufkleber aufgefunden - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Ortsteil Dühren wurde am Samstagvormittag an einer Laterne ein Aufkleber entdeckt, der mit Rasierklingen versehen war.

Eine Zeugin verständigte gegen 10.30 Uhr die Polizei, weil sie an einer Straßenlaterne in der Straße Förstelblick einen Aufkleber entdeckt hatte, hinter welchem vier Rasierklingen versteckt waren. Beim Entfernen des Aufklebers bemerkte sie dann die unter dem Aufkleber befindlichen Rasierklingen. Die Zeugin blieb unverletzt, die Klingen hinter den Aufklebern waren jedoch so angebracht, dass sie erhebliche Verletzungen hätten hervorrufen können.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell