Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Unfall mit mehreren Fahrzeugen führte zu Personen- und Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich in einem Baustellenbereich der A 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf ein Unfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Ein 20-jähriger Opel-Fahrer war gegen 06:45 Uhr auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs, als er zu spät erkannte, dass ein vor ihm fahrender 35-jähriger Autofahrer seinen VW verkehrsbedingt abbremsen musste. Infolgedessen kollidierte der Opel-Fahrer mit dem Heck des VW.

Eine nachfolgende Audi-Fahrerin kam auf Grund des Unfallgeschehens nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte ebenfalls mit dem VW zusammen. Auch einem 62-jährigen Autofahrer war es im weiteren Verlauf nicht mehr möglich, seinen Peugeot rechtzeitig abzubremsen, weshalb er mit dem vorausfahrenden Audi der 22-Jährigen zusammenstieß.

Durch das Unfallgeschehen wurden alle Unfallbeteiligten leicht verletzt und vor Ort medizinisch betreut. Die 22-jährige Audi-Fahrerin sowie der 62-jährige Peugeot-Fahrer wurden anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Abschleppmaßnahmen wurde der Fahrzeugverkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es wurden Verkehrsbeeinträchtigungen verzeichnet, die sich nach Abschluss der Maßnahmen wieder aufgelöst hatten.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

