POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Unfall mit mehreren Fahrzeugen führte zu Personen- und Sachschaden
Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)
Am Montagmorgen ereignete sich in einem Baustellenbereich der A 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf ein Unfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren.
Ein 20-jähriger Opel-Fahrer war gegen 06:45 Uhr auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs, als er zu spät erkannte, dass ein vor ihm fahrender 35-jähriger Autofahrer seinen VW verkehrsbedingt abbremsen musste. Infolgedessen kollidierte der Opel-Fahrer mit dem Heck des VW.
Eine nachfolgende Audi-Fahrerin kam auf Grund des Unfallgeschehens nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte ebenfalls mit dem VW zusammen. Auch einem 62-jährigen Autofahrer war es im weiteren Verlauf nicht mehr möglich, seinen Peugeot rechtzeitig abzubremsen, weshalb er mit dem vorausfahrenden Audi der 22-Jährigen zusammenstieß.
Durch das Unfallgeschehen wurden alle Unfallbeteiligten leicht verletzt und vor Ort medizinisch betreut. Die 22-jährige Audi-Fahrerin sowie der 62-jährige Peugeot-Fahrer wurden anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.
Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Abschleppmaßnahmen wurde der Fahrzeugverkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es wurden Verkehrsbeeinträchtigungen verzeichnet, die sich nach Abschluss der Maßnahmen wieder aufgelöst hatten.
Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.
