Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 31.08.25 aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies, Göggingen

26-jähriger ist ohne Führerschein unterwegs

Einer Verkehrskontrolle unterzogen Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am frühen Sonntagmorgen einen Pkw BMW in Göggingen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeuglenker keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren