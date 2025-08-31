PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 31.08.25 aus dem Landkreis Sigmaringen
Landkreis Sigmaringen (ots)
Krauchenwies, Göggingen
26-jähriger ist ohne Führerschein unterwegs
Einer Verkehrskontrolle unterzogen Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am frühen Sonntagmorgen einen Pkw BMW in Göggingen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeuglenker keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
