PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 31.08.25 aus dem Bodenseekreis

Überlingen

Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitag gegen 15.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Überlingen auf Höhe des Bauamts. Ein 77-jähriger Motorradfahrer wollte in einen Parkplatz abbiegen und bremste deshalb ab. Ein nachfolgender Pkw-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher sprach zunächst mit dem Krad-Lenker, setzte sich dann aber in sein Fahrzeug und verließ die Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er konnte aber später ermittelt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. jeweils 300 Euro. Gegen den 33-jährigen Pkw-Lenker wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551/8040) zu melden.

