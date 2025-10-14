Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeugführer gefährdete und beleidigte Radfahrerin - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntag gegen 23:00 Uhr überholte ein Fahrzeugführer eine Radfahrerin mit zu geringem Seitenabstand kurz vor der Kreuzung Zeppelinstraße/Berliner Straße im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim. Die 26-jährige Radfahrerin geriet hierdurch ins Straucheln, konnte einen Sturz jedoch gerade noch abwenden. An der dortigen Ampel, welche zu diesem Zeitpunkt Rot zeigte, kam es anschließend zum lautstarken Wortgefecht zwischen den beiden Beteiligten, bei welchem der Fahrzeugführer die junge Frau mehrmals beleidigte. Sein Elektrofahrzeug lenkte er schließlich erneut auf die Fahrbahn der Radfahrerin, wodurch das Rad wiederholt drohte umzukippen. Nachdem die Ampel auf Grün geschaltet hatte, bog der Fahrzeugführer letztendlich in die Berliner Straße ab.

Durch diesen Vorfall wurde niemand verletzt und es entstand auch kein Sachschaden.

Der Fahrer soll ein Mann mit kräftiger Statur gewesen sein. Des Weiteren soll er eine Brille getragen haben. Er war mit einem kompakten Leichtelektromobil (Zweisitzer) mit Heidelberger Kennzeichen unterwegs.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Beleidigung übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06221 45690 zu melden.

