POL-MA: Mannheim: Rauchentwicklung im Bereich Wasserturm (PM 1)
Mannheim (ots)
Aufgrund einer massiven Rauchentwicklung kommt es derzeit zu größeren Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr im Bereich des Mannheimer Wasserturms am Friedrichsplatz. Dadurch kommt es auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Über die Ursache oder mögliche verletzte Personen ist derzeit noch nichts bekannt.
