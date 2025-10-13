PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rauchentwicklung im Bereich Wasserturm (PM 1)

Mannheim (ots)

Aufgrund einer massiven Rauchentwicklung kommt es derzeit zu größeren Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr im Bereich des Mannheimer Wasserturms am Friedrichsplatz. Dadurch kommt es auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Über die Ursache oder mögliche verletzte Personen ist derzeit noch nichts bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jens Riemenschneider
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

