PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag konnte ein 57-jähriger Autofahrer, der mit seinem Mercedes-Benz auf der Landstraße 597 in Richtung Mannheim-Käfertal unterwegs war, einen Unfall nur durch starkes Abbremsen und ein Ausweichmanöver nach links verhindern.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der 57-Jährige gegen 17:20 Uhr von einem bunt lackierten Audi RS 3 überholt, dessen Fahrerin oder Fahrer verkehrswidrig trotz Überholverbots überholt hatte und dabei durch seine riskante Fahrweise auffiel. Ob in der weiteren Folge noch weitere Verkehrsteilnehmende durch die rücksichtslose Fahrweise der Audi-Fahrerin oder des Audi-Fahrers gefährdet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal aufgenommen wurden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können und ggf. sogar selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 14:33

    POL-MA: Mannheim: Wohnungsbrand fordert Todesopfer

    Mannheim (ots) - Bei einem Brand am Sonntagabend im Stadtteil Rheinau kam ein 87-jähriger Mann ums Leben. Gegen 22.45 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste wegen eines Wohnungsbrands im Rheinauer Ring alarmiert. Zeugen teilten mit, dass aus einer Erdgeschosswohnung des Anwesens Brandgeruch austrete, ein Rauchmelder zu hören sei und jemand um Hilfe rufe. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren keine offenen ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:32

    POL-MA: Mannheim: Bei Wohnungseinbruch Bargeld erbeutet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Eine größere Menge Bargeld erbeuteten Unbekannte am Samstagabend bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Stadtteil Luzenberg. In der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr drangen die Unbekannten durch die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienanwesens in der Gerwigstraße. Hier begaben sie sich zielstrebig zum Kleiderschrank im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren