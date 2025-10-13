PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bei Wohnungseinbruch Bargeld erbeutet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine größere Menge Bargeld erbeuteten Unbekannte am Samstagabend bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Stadtteil Luzenberg.

In der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr drangen die Unbekannten durch die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienanwesens in der Gerwigstraße. Hier begaben sie sich zielstrebig zum Kleiderschrank im Schlafzimmer, durchwühlen diesen und nahmen eine Mappe mit über 10.000 Euro Bargeld an sich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen der Einbruchsspezialisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Eindringlingen geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

