Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bremse mit Gas verwechselt

Mannheim (ots)

Am Samstag, den 11.10.2025, kam es gegen 10:45 Uhr in Mannheim auf Höhe des Quadrats B 7 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Ein 36-jähriger Fahrer eines Audi Q4 war zwischen den beiden Quadraten B 7 / A 5 in Fahrtrichtung Parkring unterwegs. Beim Einparken in eine Parklücke touchierte er mit der Frontstoßstange zunächst einen Seat Leon. Durch die Wucht der Kollision wurde der Seat auf einen davor abgestellten Skoda Karoq geschoben und beschädigte auch diesen.

Nach eigenen Angaben des Audi-Fahrers verwechselte er beim Rangieren versehentlich das Bremspedal mit dem Gaspedal und beschleunigte dadurch ungewollt.

Der Gesamtsachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

