Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Mehrparteienhaus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses im Stadtteil Mannheim-Neckarau ein.

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft zunächst in das Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Rheingoldstraße. Anschließend verschaffte sie sich Zutritt zu einer Wohnung und suchte in mehreren Schubladen und Schränken nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

