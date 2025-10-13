Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeug mit Sprühfarbe beschädigt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 10.10.2025, 20:30 Uhr, und dem 11.10.2025, 11:00 Uhr, kam es in Heidelberg-Rohrbach zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug mittels Sprühfarbe.

Der 37-jährige Eigentümer stellte seinen Audi A4 am Freitag gegen 20:30 Uhr am Fahrbandrand in der Kirschgartenstraße ab. Eine bislang noch unbekannte Täterschaft besprühten in dieser Nacht das Fahrzeug des 37-Jährigen mit einer Sprühfarbe, die sich mit einfachen Mitteln nicht entfernen ließ. Unmittelbar in der Nähe des Tatortes konnte eine Sprühdose aufgefunden und sichergestellt werden. Diese wird nun auf mögliche Spuren untersucht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zur Täterschaft geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/34180 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell