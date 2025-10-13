PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hochwertige Fahrräder sichergestellt - Eigentümersuche

Mannheim (ots)

Am Freitag, den 03. Oktober 2025, stellte eine Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal im Mannheimer Stadtteil Käfertal drei Fahrräder sicher, welche derzeitig noch keiner Eigentümerin beziehungsweise keinem Eigentümer zugeordnet werden können. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Herrenfahrrad der Marke "Compel", um ein Mountainbike der Marke "Merida" in der Farbe schwarz sowie um ein silber-orangefarbenes Mountainbike der Marke "Cube".

Bereits am Montag, den 08. September 2025, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ein Fahrrad im Quadrat H 4 sichergestellt, bei welchem die Eigentumsverhältnisse ebenfalls noch nicht feststehen. Bei diesem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenfahrrad in der Farbe schwarz und der Marke "Licorne".

Ob die Fahrräder im Zusammenhang mit einer oder mehreren Straftaten stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer, beziehungsweise Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Fahrrädern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621 718490 zu melden.

Wichtiger Hinweis: Eine Herausgabe der Fahrräder kann nur durch Vorlage eines Eigentumsnachweises und nach erfolgter Freigabe durch die zuständige Staatsanwaltschaft erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

