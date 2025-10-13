Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto kollidierte mit Fahrradfahrerin und flüchtete - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstag gegen 12:00 Uhr fuhren eine 33-jährige Radfahrerin und ein bislang unbekannter Autofahrer oder eine bislang unbekannte Autofahrerin zeitgleich in eine Einfahrt abgehend von der Morchfeldstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarau. Hierbei touchierte der Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Autos das Hinterrad des dreirädrigen Lieferrades, so dass das Rad zur Seite umkippte. Die Fahrradfahrerin verletzte sich durch den Sturz leicht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der oder die Unfallverursachende unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

