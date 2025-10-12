PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim/Hessen/BAB 659: Unfall nach Überholvorgang - ein Beteiligter flüchtet von der Unfallörtlichkeit

Viernheim/Hessen (ots)

Am späten Samstagabend, gegen 23:20 Uhr, kam es auf der BAB 659 Höhe Viernheim in Fahrtrichtung Mannheim nach einem Überholvorgang zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem weißen BMW die linke Fahrspur der BAB 659 in Fahrtrichtung Mannheim. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen BMWs die rechte Fahrspur in gleicher Richtung. In einem darauffolgenden Überholvorgang des schwarzen BMWs musste die Fahrzeugführerin des weißen BMWs zur Vermeidung eines Zusammenstoßes stark abbremsen und verlor infolgedessen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kollidierte sie mit ihrem Pkw mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, drehte sich um die eigene Achse und kam quer auf der Fahrbahnmitte zum Stehen. Hiervon augenscheinlich unbeeindruckt setzte der Fahrzeugführer des schwarzen BMWs als potentieller Unfallbeteiligter verbotswidrig seine Fahrt fort.

Glücklicherweise wurden durch den Unfall keine Personen verletzt. Am weißen BMW entstand Totalschaden, dieser musste im Anschluss durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. An der Schutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim für circa 25 Minuten voll gesperrt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum unbekannten Fahrzeugführer des schwarzen BMWs geben können, werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim unter der Telefonnummer 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen. Diese haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Kai Wimmer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 08:57

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hund wittert Blutspur im Wald

    Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am gestrigen Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, teilte ein Spaziergänger der Polizei mit, dass sein Hund in einem Waldstück bei Ritschweier einer ungewöhnlichen Spur folgte. Der Hund witterte am Wegesrand eine Blutspur, welche der Anrufer und sein Hund kurzerhand folgten. Die Spur führte zu einer Stelle abseits des Weges, an ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 08:22

    POL-MA: Mannheim: Unverhoffte Nacht im Restaurant - zwei Personen sicher befreit

    Mannheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr, informierte eine männliche Person die Polizei, da er mit seiner Begleitung in einem Restaurant in den Mannheimer Quadraten eingeschlossen sei. Die beiden befanden sich in der oberen Etage eines Schnellimbisses und wurden, während der Schließzeiten in dem Restaurant eingeschlossen. Ein Verlassen des ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 10:10

    POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Hilfeleistung angegriffen

    Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Polizei und Rettungsdienst gegen 22:38 Uhr zu zwei hilflosen Personen gerufen. Diese lagen an einer Haltestelle in der Frankenstraße. Vor Ort konnten die Beamten zwei offensichtlich stark alkoholisierte Personen auffinden. Als der Rettungsdienst sich bemühte der 42-jährigen Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren