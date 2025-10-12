PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unverhoffte Nacht im Restaurant - zwei Personen sicher befreit

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr, informierte eine männliche Person die Polizei, da er mit seiner Begleitung in einem Restaurant in den Mannheimer Quadraten eingeschlossen sei. Die beiden befanden sich in der oberen Etage eines Schnellimbisses und wurden, während der Schließzeiten in dem Restaurant eingeschlossen. Ein Verlassen des Gebäudes war somit nicht mehr möglich. Die eingesetzten Beamten konnten den 46-Jährigen sowie seine 27-jährige Begleitung hinter einer verschlossenen Türe feststellen und über das benachbarte Restaurant einen Verantwortlichen für das Objekt erreichen, der vor Ort kam und die eingesperrten Personen unversehrt befreite. Vermutlich wurden die beiden durch Mitarbeitende übersehen und versehentlich in dem Restaurant eingeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 10:10

    POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Hilfeleistung angegriffen

    Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Polizei und Rettungsdienst gegen 22:38 Uhr zu zwei hilflosen Personen gerufen. Diese lagen an einer Haltestelle in der Frankenstraße. Vor Ort konnten die Beamten zwei offensichtlich stark alkoholisierte Personen auffinden. Als der Rettungsdienst sich bemühte der 42-jährigen Frau ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 10:04

    POL-MA: Mannheim: PKW kollidiert mit Straßenbahn an der Haltestelle Neuer Meßplatz

    Mannheim (ots) - Am frühen Freitagabend gegen 21:11 Uhr kam es an der Straßenbahnhaltestelle Neuer Meßplatz, im Kreuzungbereich, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn der Linie 1. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der PKW die Waldhofstraße in Fahrtrichtung Luzenberg. An der Einmündung zur Maybachstraße bog der 23- Jährige Fahrer ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 09:58

    POL-MA: Weinheim: Mit 2,6 Promille und dem PKW unterwegs

    Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: (ots) - Mitarbeiter eines Ladengeschäfts in Weinheim meldeten am Freitag den 10.10.2025 um 17:25 Uhr eine männliche Person die offensichtlich stark alkoholisiert war und mit einem PKW der Marke Skoda unterwegs war. Eine zunächst eingeleitet Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ergebnislos. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weinheim konnte den 57-jährigen Fahrzeughalter dann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren