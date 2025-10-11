Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Mit 2,6 Promille und dem PKW unterwegs

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Mitarbeiter eines Ladengeschäfts in Weinheim meldeten am Freitag den 10.10.2025 um 17:25 Uhr eine männliche Person die offensichtlich stark alkoholisiert war und mit einem PKW der Marke Skoda unterwegs war. Eine zunächst eingeleitet Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ergebnislos. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weinheim konnte den 57-jährigen Fahrzeughalter dann aber an seiner Wohnanschrift feststellen. Der Fahrer hatte deutliche alkohlbedingte Ausfallerscheinungen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Der Mann wurde daher zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde zudem einbehalten.

