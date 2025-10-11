PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einfamilienhaus in Brand geraten - PM 1

Ketsch (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und Feuerwehr bei einem Gebäudebrand eines Einfamilienhauses im Krokusweg im Einsatz. Über die Brandursache und über Verletzte liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

