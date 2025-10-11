POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einfamilienhaus in Brand geraten - PM 1
Ketsch (ots)
Aktuell befinden sich Polizei und Feuerwehr bei einem Gebäudebrand eines Einfamilienhauses im Krokusweg im Einsatz. Über die Brandursache und über Verletzte liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Es wird nachberichtet.
