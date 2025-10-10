Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Gartenstadt: Randalierer löst Polizeieinsatz aus

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:15 Uhr kam es in Mannheim in der Waldstraße zu einem polizeilichen Einsatz. Kurz zuvor war über den Notruf eine randalierende Person in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Die eintreffende Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen wurde vor Ort von einer männlichen Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Der 24-jährige Mann schloss sich anschließend in seiner Wohnung ein und reagierte nicht mehr auf polizeiliche Ansprache. Das Wohnhaus wurde daraufhin von starken Polizeikräften gesichert. Letztendlich gelang es den eingesetzten Polizeibeamten mit dem Mann in Verbindung zu treten und ihn zum Verlassen seiner Wohnung zu bewegen. Er konnte im Anschluss widerstandslos festgenommen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat das Polizeirevier Mannheim Sandhofen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell