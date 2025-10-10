Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fünf Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr touchierte eine noch unbekannte Autofahrerin mindestens fünf Fahrzeuge, welche in der Augustastraße abgestellt waren, und flüchtete anschließend. Zeugen beobachteten den Unfall und alarmierten die Polizei. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Unfallflüchtige nicht aufgefunden werden. An den fünf geparkten Autos entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Das Polizeirevier Schwetzingen sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität der Fahrerin geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

