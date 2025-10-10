PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Zwei Täter nach Diebstahl aus Müllcontainer gefasst

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend entwendeten zwei Männer im Alter von 48 Jahren und 49 Jahren mehrere Fahrzeugteile aus einem Müllcontainer vom Gelände eines Autozentrums im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld.

Gegen 19:20 Uhr wurde ein Zeuge auf zwei männliche Personen aufmerksam, die sich unberechtigt auf dem Gelände des Autozentrums in der Elsa-Brändström-Straße befanden. Als er die ihm unbekannten Männer zur Rede stellen wollte, ergriffen sie zu Fuß die Flucht.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten die beiden Männer im Rahmen der eingeleiteten Fahndung jedoch kurze Zeit später antreffen. Beim Erblicken der Streife, versuchten die Männer erneut zu flüchten. Die eingesetzten Streifenteams wurden den beiden Tatverdächtigen allerdings noch im nahegelegenen Spargelweg habhaft und nahmen diese vorläufig fest. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie mehrere Fahrzeugteile im Wert von knapp 1.000 Euro aus einem Altmüllcontainer bereits in ihr Transportfahrzeug der Marke Iveco geladen hatten.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Männer müssen sich nun für einen gemeinschaftlich begangenen Diebstahl verantworten.

