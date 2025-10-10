PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall an Bahnübergang

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag kam es an einem Bahnübergang zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Ein 53-Jähriger fuhr um kurz nach 8 Uhr mit seinem VW Caddy von der Straße Am Götzenberg auf die B 3 in Richtung Heidelberg-Rohrbach. Am Bahnübergang der Straßenbahnlinie 23 in Höhe der Einmündung zur Karlsruher Straße hielt er kurze Zeit später an der geschlossenen Schranke. Als dann eine Straßenbahn in Fahrtrichtung Leimen passiert hatte und sich die Schranke wieder öffnete, fuhr der 53-Jährige los. Gerade als er den Gleisbereich querte, kam es zum Zusammenstoß mit einer von links heranfahrenden Straßenbahn. Nach derzeitigem Erkenntnisstand blieben der VW-Fahrer sowie sein Beifahrer unverletzt. Sie kamen aber vorsorglich zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 7.500 Euro. Aufgrund der starken Beschädigung an der linken Front musste der VW abgeschleppt werden. Ersten Ermittlungen zufolge war der 51-Jährige Straßenbahnfahrer zu früh von der Haltestelle Rohrbach-Süd in Richtung Heidelberg losgefahren, sodass die Signalanlage nicht mehr rechtzeitig das Rotlicht der dortigen Ampel und das Schließen der Schranke am Bahnübergang auslöste. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 15:04

    POL-MA: Mannheim: Person von Auto erfasst, PM Nr. 2

    Mannheim (ots) - Nachdem es am Donnerstag gegen 12:20 Uhr auf der Neckarauer Straße zu einem Unfall kam, liegen nun nähere Informationen hierzu vor. Eine 48-jährige Radfahrerin war auf dem dortigen Radweg unterwegs, als sie die Einfahrt eines Supermarktparkplatzes passierte. Eine 80-jährige Autofahrerin, welche vom Parkplatz auf die Neckarauer Straße fahren wollte, kollidierte hierbei mit der Radfahrerin und ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 12:48

    POL-MA: Mannheim: Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, PM Nr.2

    Mannheim (ots) - Nachdem es am Donnerstag um kurz vor 8 Uhr auf der Seckenheimer Landstraße zu einem Unfall kam, ist die Unfallaufnahme zwischenzeitlich abgeschlossen. Eine 30-jährige VW-Fahrerin erkannte ein stehendes Pannenfahrzeug zu spät und fuhr diesem ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 30-Jährige sowie ein 5-jähriges Kind, welches sich ebenfalls im Auto befand, leicht verletzt. Auch der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren