Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall an Bahnübergang

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag kam es an einem Bahnübergang zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Ein 53-Jähriger fuhr um kurz nach 8 Uhr mit seinem VW Caddy von der Straße Am Götzenberg auf die B 3 in Richtung Heidelberg-Rohrbach. Am Bahnübergang der Straßenbahnlinie 23 in Höhe der Einmündung zur Karlsruher Straße hielt er kurze Zeit später an der geschlossenen Schranke. Als dann eine Straßenbahn in Fahrtrichtung Leimen passiert hatte und sich die Schranke wieder öffnete, fuhr der 53-Jährige los. Gerade als er den Gleisbereich querte, kam es zum Zusammenstoß mit einer von links heranfahrenden Straßenbahn. Nach derzeitigem Erkenntnisstand blieben der VW-Fahrer sowie sein Beifahrer unverletzt. Sie kamen aber vorsorglich zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 7.500 Euro. Aufgrund der starken Beschädigung an der linken Front musste der VW abgeschleppt werden. Ersten Ermittlungen zufolge war der 51-Jährige Straßenbahnfahrer zu früh von der Haltestelle Rohrbach-Süd in Richtung Heidelberg losgefahren, sodass die Signalanlage nicht mehr rechtzeitig das Rotlicht der dortigen Ampel und das Schließen der Schranke am Bahnübergang auslöste. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

