Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, PM Nr.2

Mannheim (ots)

Nachdem es am Donnerstag um kurz vor 8 Uhr auf der Seckenheimer Landstraße zu einem Unfall kam, ist die Unfallaufnahme zwischenzeitlich abgeschlossen. Eine 30-jährige VW-Fahrerin erkannte ein stehendes Pannenfahrzeug zu spät und fuhr diesem ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 30-Jährige sowie ein 5-jähriges Kind, welches sich ebenfalls im Auto befand, leicht verletzt. Auch der Fahrer des Pannenfahrzeugs verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die drei Verletzten wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht geklärt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

