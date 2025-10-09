Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch über eine Terrassentür - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Stadtteil Mannheim-Feudenheim drang im Zeitraum zwischen Dienstagvormittag und Mittwochvormittag eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses ein. Wenige Tage zuvor scheiterte ein Einbruch im nahegelegenen Stadtteil Mannheim-Wallstadt.

Ersten Ermittlungen zufolge kletterte der oder die Unbekannte zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Dienstag, gegen 09:30 Uhr, und Mittwoch, gegen 08:45 Uhr, auf einen Balkon eines Wohnanwesens im Adolf-Damaschke-Ring. Anschließend wurde die dort befindliche Terrassentür gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zu der Wohnung verschafft. Im Inneren wurden mehrere Räume sowie Möbelstücke nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täterschaft entwendete schließlich Bargeld in Höhe von knapp 650 Euro und verursachte durch das Aufhebeln der Balkontür einen Sachschaden von bislang noch unbekanntem Wert.

Im angrenzenden Stadtteil Mannheim-Wallstadt ereignete sich im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag, gegen 10:00 Uhr, und Montag, gegen 20:00 Uhr, ein ähnlicher Vorfall. Im Wasserfederweg versuchte eine unbekannte Täterschaft, ersten Ermittlungen zufolge, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, um sich anschließend Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Das Vorhaben der Täterschaft, in das Wohnanwesen zu gelangen, scheiterte. Jedoch entstand durch die Beschädigungen an der Tür ein Sachschaden, dessen Höhe noch unklar ist.

Inwiefern die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit von den Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Außerdem wird ermittelt, inwiefern die Taten in Verbindung mit einem Betrug durch falsche Heizungsmonteure stehen, der sich am Dienstagnachmittag im Adolf-Damaschke-Ring ereignet hatte.

