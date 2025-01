Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende im ICE belästigt und Widerstand geleistet

Ulm (ots)

Am Montagmittag (27.01.2025) belästigte ein 53-Jähriger mehrere Fahrgäste in einem ICE auf der Fahrt von Augsburg nach Ulm. Als er am Hauptbahnhof Ulm von Beamten der Bundespolizei kontrolliert wird, leistete er Widerstand.

Gegen 15:00 Uhr wurde die Bundespolizei über einen aggressiven Fahrgast in einem ICE von Augsburg nach Ulm informiert. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 53-Jährige den Zug ohne Fahrschein genutzt und mehrere Reisende verbal belästigt haben. Beim Halt am Hauptbahnhof Ulm verließ der deutsche Staatsangehörige den Zug und näherte sich in bedrohlicher Körperhaltung einer Streife der Bundespolizei. Er wurde daraufhin von den Beamten gefesselt und zum Bundespolizeirevier Ulm verbracht. Hierbei leistete der Tatverdächtige aktiv Widerstand.

Da sich der 53-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Klinik verbracht.

Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart ermittelt in diesem Zusammenhang unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Erschleichens von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell