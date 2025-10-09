Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: 77-jährige Autofahrerin kollidiert mit Brückengeländer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr kollidierte eine 77-jährige Skoda-Fahrerin auf der B45 auf Höhe des Ortsteils Kriegsmühle mit einem Brückengeländer und verursachte einen Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. Die Frau war in Richtung Bammental unterwegs und fiel im Voraus bei anderen Verkehrsteilnehmern bereits durch deren unsichere Fahrweise auf. Letztlich kam sie von der Fahrbahn ab und verunfallte mit dem Brückengeländer. Hierbei wurde sowohl das Geländer als auch der Skoda massiv beschädigt. Ein Abschleppunternehmen musste das Auto schließlich abtransportieren. Die 77-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Da nicht auszuschließen ist, dass die Einnahme von Medikamenten die Fahrtüchtigkeit der Frau beeinträchtigt haben, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

