Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Linienbus und Radfahrerin

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch kam es um 08:30 Uhr im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und der 14-jährigen Fahrerin eines E-Bikes. Der Bus war auf der Straße Steinhofweg unterwegs, als von rechts die Radfahrerin über einen abgesenkten Bordstein auf den Steinhofweg fuhr, um diesen zu überqueren. Der 46-jährige Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einer Kollision mit dem Fahrrad kam. Die Jugendliche zog sich bei dem Unfall nach derzeitigem Erkenntnisstand schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

