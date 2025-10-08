PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der BAB 5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Gegen 09:00 Uhr war eine 37-Jährige mit ihrem Skoda auf der Autobahn unterwegs und bemerkte, ersten Unfallermittlungen zufolge aufgrund des geringen Sicherheitsabstandes, zu spät, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen mussten. Folglich fuhr sie einem 26-jährigen Renault-Fahrer ins Heck. Dieser wiederum prallte auf einen davor befindlichen VW eines 31-Jährigen.

Durch den Unfall entstanden an den Fahrzeugen Sachschäden in einer Gesamthöhe von rund 20.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 16:05

    POL-MA: Mannheim: Firmengebäude mit Farbe besprüht - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde im Stadtteil Mannheim-Käfertal ein Firmengebäude durch das Anbringen eines Graffiti beschädigt. Im Zeitraum zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, hat eine bislang unbekannte Täterschaft die Fassade sowie dort angebrachte Plakate einer Firma in der Weinheimer Straße mit Farbe beschmiert. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 14:02

    POL-MA: Heidelberg: Fahrfehler führt zu Verkehrsunfall

    Heidelberg (ots) - Am Dienstagabend kam es auf der B 535 zwischen der Autobahnauffahrt Heidelberg/Schwetzingen und Plankstadt in Fahrtrichtung Schwetzingen zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 21-Jähriger bewusst Schlangenlinien mit seinem Audi über beide Fahrstreifen der B 535. Bei dem Fahrmanöver verlor er um kurz nach 20 Uhr die Kontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren