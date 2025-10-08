Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der BAB 5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Gegen 09:00 Uhr war eine 37-Jährige mit ihrem Skoda auf der Autobahn unterwegs und bemerkte, ersten Unfallermittlungen zufolge aufgrund des geringen Sicherheitsabstandes, zu spät, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen mussten. Folglich fuhr sie einem 26-jährigen Renault-Fahrer ins Heck. Dieser wiederum prallte auf einen davor befindlichen VW eines 31-Jährigen.

Durch den Unfall entstanden an den Fahrzeugen Sachschäden in einer Gesamthöhe von rund 20.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

