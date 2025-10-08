Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte zerstören zahlreiche Außenleuchten und verursachen hohen Schaden - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am Donnerstag, den 18. September, kam es zu einer Serie von Sachbeschädigungen im Außenbereich eines Wohnkomplexes in der George-Washington-Straße. Eine bislang unbekannte Täterschaft trat gegen 24 Außenlampen, welche mit indirektem Licht die Wege beleuchteten. Durch diesen Vandalismus wurden die Leuchten so stark beschädigt, dass sie ersetzt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 71849-0 zu melden.

