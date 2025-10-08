PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte zerstören zahlreiche Außenleuchten und verursachen hohen Schaden - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am Donnerstag, den 18. September, kam es zu einer Serie von Sachbeschädigungen im Außenbereich eines Wohnkomplexes in der George-Washington-Straße. Eine bislang unbekannte Täterschaft trat gegen 24 Außenlampen, welche mit indirektem Licht die Wege beleuchteten. Durch diesen Vandalismus wurden die Leuchten so stark beschädigt, dass sie ersetzt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 14:02

    POL-MA: Heidelberg: Fahrfehler führt zu Verkehrsunfall

    Heidelberg (ots) - Am Dienstagabend kam es auf der B 535 zwischen der Autobahnauffahrt Heidelberg/Schwetzingen und Plankstadt in Fahrtrichtung Schwetzingen zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 21-Jähriger bewusst Schlangenlinien mit seinem Audi über beide Fahrstreifen der B 535. Bei dem Fahrmanöver verlor er um kurz nach 20 Uhr die Kontrolle ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 14:02

    POL-MA: Heidelberg: Autofahrer entfernt sich unerlaubt nach Unfall mit Fahrrad

    Heidelberg (ots) - Ein 16-Jähriger war am Montag mit seinem Fahrrad auf der Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße unterwegs. Gegen 9 Uhr hielt er auf dem Fahrradstreifen am Bismarckplatz an einer roten Ampel. Als die Ampel in die Grünphase wechselte, fuhr der Jugendliche an der Einmündung der Bergheimer Straße geradeaus weiter in Richtung Adenauerplatz. ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 13:26

    POL-MA: Mannheim: Snackautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Einem noch unbekannten Täter gelang es am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr einen Snackautomaten in der Graudenzer Linie im Stadtteil Schönau aufzubrechen. Der Unbekannte entnahm die Geldkassette aus dem Automaten und erbeutete hieraus mehrere hundert Euro Bargeld. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren