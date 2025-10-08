PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Snackautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Einem noch unbekannten Täter gelang es am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr einen Snackautomaten in der Graudenzer Linie im Stadtteil Schönau aufzubrechen. Der Unbekannte entnahm die Geldkassette aus dem Automaten und erbeutete hieraus mehrere hundert Euro Bargeld. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können und bittet diese, sich unter der Nummer 0621/77769-0 zu melden.

