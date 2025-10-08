Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sachschaden in Höhe von über 40.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Schwetzingen.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Rondell nahm ein 43-jähriger Hyundai-Fahrer einer 45-jährigen Verkehrsteilnehmerin, die ebenfalls mit einem Hyundai unterwegs war, die Vorfahrt und stieß mit deren Fahrzeug zusammen. Der Hyundai der Frau prallte in der weiteren Folge gegen ein Verkehrsschild und eine Ampelanlage, welche hierdurch ebenfalls beschädigt wurden. Allein an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Der Schaden an der Ampel und dem Schild kann bislang noch nicht abgeschätzt werden.

Die zwei Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen rückte unverrichteter Dinge wieder ab. Die beiden Fahrzeuge hingegen mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Zur Instandsetzung der Ampelanlage wurde der Notdienst der Straßenmeisterei Wiesloch an der Unfallstelle hinzugezogen.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell