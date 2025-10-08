PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kollision zweier Autofahrer führt zu Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich in der Breslauer Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem Sachschaden entstand.

Bisherigen Unfallermittlungen zufolge war ein 37-jähriger BMW-Fahrer gerade dabei, sein Auto auszuparken und rückwärts auf die Fahrbahn zu fahren. Zeitgleich fuhr ein 65-jähriger VW-Fahrer von einem gegenüberliegenden Grundstück ebenfalls auf die Fahrbahn, woraufhin beide Autos miteinander kollidierten. Dadurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Diese blieben jedoch fahrbereit, sodass die Unfallbeteiligten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen konnten. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens beläuft sich auf etwa 12.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

