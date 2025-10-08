Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeug aus Transporter entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden aus einem Transportfahrzeug unterschiedliche Werkzeuggegenstände inklusive Zubehör von bislang noch unbekanntem Wert entwendet.

Der Fiat wurde am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr in der Gleiwitzer Straße geparkt. Als der Besitzer am Dienstagvormittag gegen 09:30 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass mehrere Bohrmaschinen unterschiedlicher Hersteller entwendet worden waren. Außerdem fiel auf, dass auch mehrere Akkus sowie dazugehörige Ladegeräte mitgenommen wurden. Wie der oder die Unbekannte in das Fahrzeug gelangte, ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die Verdächtiges mitbekommen haben und sachdienliche Hinweise zum besonders schweren Fall des Diebstahls mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell