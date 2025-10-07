POL-MA: Mannheim: Versammlungen zum Nahostkonflikt am 7. Oktober
Mannheim (ots)
Unter dem Motto: "Nie wieder ist jetzt - Wir werden nicht vergessen!" versammelten sich am Dienstagnachmittag bis zu 180 Personen zu einer pro-israelischen Kundgebung und Mahnwache auf dem Marktplatz. Am frühen Abend fanden sich bis zu 200 Teilnehmende zu der pro-palästinensischen Versammlung "Zwei Jahre Gaza-Genozid" zusammen. Beide Versammlungen verliefen friedlich.
