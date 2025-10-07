POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der L 560, PM Nr. 3 - Korrekturmeldung

Mannheim (ots) - Ein derzeit noch unbekannter Täter soll am Samstagmorgen gegen 6:25 Uhr auf einem Parkplatz am Theodor-Kutzer-Ufer dem am Fahrzeug befindlichen Besitzer dessen Audi geraubt haben und anschließend damit geflüchtet sein. Der 27-jährige Eigentümer befand sich zur Tatzeit mit einer 19-jährigen Begleitung auf dem dortigen Parkplatz, als sich der Unbekannte den beiden näherte. Er soll anschließend unter ...

