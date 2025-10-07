POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der L 560, PM Nr. 3 - Korrekturmeldung
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Entgegen der vorherigen Pressemitteilungen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6131627 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6131909) ereignete sich der Unfall auf der L 560 nicht in Fahrtrichtung Karlsruhe, sondern in Richtung Mannheim.
