Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der L 560, PM Nr. 3 - Korrekturmeldung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Entgegen der vorherigen Pressemitteilungen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6131627 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6131909) ereignete sich der Unfall auf der L 560 nicht in Fahrtrichtung Karlsruhe, sondern in Richtung Mannheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

