Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Geld - Diebstahl von Versicherungsaufkleber - Verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Geld

Bebra. Eine 21-Jährige erhielt am Dienstag (23.09.) einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als Bankmitarbeiter ihrer Hausbank ausgab. Unter Nennung verschiedener Daten der jungen Frau, brachte er sie dazu ihm Glauben zu schenken und mehrere Überweisungen per App zu autorisieren. Erst später, nachdem circa 1.700 Euro unerlaubt abgebucht worden waren, erkannte die junge Frau, dass sie Opfer von dreisten Betrügern geworden ist.

Ihre Polizei gibt Tipps:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste, sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein.

Verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Rotenburg. Die Schülerinnen und Schüler dreier Schulklassen im Alter von 13 und 14 Jahren hielten sich am Mittwochabend (24.09.), gegen 19.30 Uhr, im Rahmen ihrer Klassenfahrt im Schlosspark auf. Hierbei gerieten einige von ihnen mit drei unbekannten Jugendlichen verbal in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden die Schüler nach derzeitigen Erkenntnissen beleidigt. Zudem hat einer der Unbekannten den sogenannten "Hitlergruß" in deren Richtung gezeigt, bevor sich die drei Jugendliche in unbekannte Richtung entfernten.

Die drei Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Täter 1: circa 155cm, braune Haare, Sportpullover mit weißer Aufschrift(Brust-/Schulterbereich dunkelblau, Bauchbereich hellblau), hellblaue Hose, helle Schuhe

Täter 2: circa 165cm, dunkelbraun bis schwarze Haare, dunkles/ schwarzes Oberteil mit weißer Aufschrift (kleiner Schriftzug), kurze Hose, weiße Socken, weiße Schuhe

Täter 3: circa 165cm, blonde Haare mit Pony (fast bis zur Nase), dunkle Kleidung (Oberteil mit weißer Aufschrift auf der Brust)

Eine Lehrkraft konnte den Vorfall beobachten und alarmierte die Polizei. Es wurden nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Versicherungsaufkleber

Bad Hersfeld. Ein 74-Jähriger stellte am Sonntag (21.09.), gegen 20 Uhr, seinen E-Scooter vor einem Asia Bistro in der Straße "Linggplatz" ab. Als er gegen 21.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte in diesem Zeitraum den Versicherungsaufkleber des E-Scooters entfernt und entwendet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell