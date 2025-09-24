Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Am Montag (22.09.), in der Zeit von 15.30 Uhr bis 21 Uhr, zerkratzten Unbekannte den Lack eines im Landsknechtsweg nahe des Marktplatzes geparkten schwarzen Seat Leon auf der Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

