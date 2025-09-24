PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Auto - Wechselfallenschwindel in Restaurant

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Auto

Fulda. An einem weißen Renault Twingo, der auf dem Parkplatz einer Turnhalle im Gallasiniring geparkt war, machten sich Unbekannte im Zeitraum von Freitag (19.09.), 16 Uhr, bis Samstag (20.09.), 23.30 Uhr, zu schaffen. Hierbei traten die Täter die Außenspiegel ab, warfen die Windschutz- und eine Seitenscheibe ein und beschmierten das Fahrzeug mit Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wechselfallenschwindel in Restaurant

Fulda. Am Dienstagabend (23.09.), gegen 21.15 Uhr, kam es in einem Fuldaer Restaurant im Kothenbachweg zu einem Trickbetrug durch zwei männliche Unbekannte. Dabei täuschte einer der Täter vor bei einer Angestellten mit einem 100-Euro Schein zahlen zu wollen, während der andere eine weitere Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelte. Durch eine geschickte Gesprächsführung und gezielte Ablenkung gelang es dem Unbekannten sich das Wechselgeld aushändigen zu lassen, ohne den 100-Euro-Schein an die Kassierende zu übergeben.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 23 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlanke Statur, schwarze kurze Haare, dunkler Vollbart, schwarze Jacke mit weißen Applikationen an Kragen und Ärmeln, schwarzer Pullover, schwarze Hose, schwarze Sneaker

Täter 2: männlich, circa 23 Jahre alt, circa 190 cm groß, kräftige Statur, schwarze kurze Haare, dunkler Kinn- und Oberlippenbart, schwarze Jacke, weißes Shirt, schwarze Hose, weiße Sneaker

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

