POL-OH: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Piero L.
Petersberg (ots)
Petersberg. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Piero L. aus Petersberg kann zurückgenommen werden. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Das Polizeipräsidium Osthessen bedankt sich für die Mithilfe durch die Bevölkerung.
(Marc Leipold)
