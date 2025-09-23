PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Kennzeichen

Homberg. Im Zeitraum von Freitag (19.09) bis Montag (22.09) entwendeten Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen "MR-XO 359" von einem grauen Skoda Oktavia, der auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Hohenberg" geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Im Zeitraum von Freitag (19.09.), 8 Uhr, bis Samstag (20.09.), 15 Uhr, verschaffen sich Unbekannte über eine Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Paul-Ehrlich-Weg. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

