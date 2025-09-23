Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kupferdiebstahl - Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kupferdiebstahl

Philippsthal. Unbekannte entwendeten zwischen Freitagabend (19.09.) und Samstagmittag (20.09.) an mehreren Stellen an der Orangerie Fallrohre und einen Blitzschutz aus Kupfer. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Bad Hersfeld. In einem nicht bekannten Zeitraum entwendeten Unbekannte das amtliche Kennzeichen "HEF-SI 53" eines Pkw-Anhängers der Marke "TPV Procolice". Der Hänger stand zum Tatzeitpunkt in der Gerwigstraße. Festgestellt wurde der Diebstahl am Montagmittag (22.09.). Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

