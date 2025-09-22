PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - E-Scooter gestohlen - Verwendung Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Mountainbike gestohlen - Einbruch in Metzgerei

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ebersburg. Unbekannte versuchten zwischen Montag (15.09.) und Freitag (19.09.) im Tannenweg im Ortsteil Schmalnau in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude und hebelten an einer Wohnungstür im ersten Obergeschoss. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter gestohlen

Fulda. In der Buttlarstraße stahlen Unbekannte am Freitag (19.09.), zwischen 12.30 Uhr und 17 Uhr, einen E-Scooter des Herstellers Segway. Das Fahrzeug im Wert von rund 300 Euro stand vor einem Krankenhaus und war mit einem Schloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verwendung Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Fulda. Zwischen Freitagabend (19.09.) und Samstagmittag (20.09.) beschmierten Unbekannte mehrere Stellen im Bereich "Platz der weißen Rose" mit pinker Sprayfarbe. Die Täter sprühten acht Hakenkreuze, zwei spiegelverkehrte "SS-Runen" sowie verfassungsfeindliche Symbole und Schriftzüge auf den Boden, eine Sitzbank, einen Kabelverteilerkasten, zwei Mauern sowie den Gehweg und ein Straßenschild. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Hinweise an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

Mountainbike gestohlen

Hünfeld. Am Bahnhof stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (18.09.) und Freitagabend (19.09.) ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Carpat im Wert von rund 300 Euro. Das Zweirad war mit einem Spiralschloss an einem Stahlgeländer gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Metzgerei

Fulda. In der Straße "Abtstor" brachen Unbekannte am Sonntag (21.09.), gegen 22.20 Uhr, in eine Metzgerei ein. Die Täter verschafften sich über eine Schiebetür Zugang zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Amtliches Kennzeichen gestohlen

Fulda. In der Straße "Am Hopfgarten" stahlen Unbekannte beide amtlichen Kennzeichen FD-UT 21 von einer grauen Mercedes V-Klasse. Das Fahrzeug stand auf einem seitlichen Parkstreifen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

