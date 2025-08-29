Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall und gefährliche Körperverletzung auf einem Parkplatz: Polizei ermittelt gegen mehrere Tatverdächtige

Weeze (ots)

Am Freitag (29. August 2025) kam es gegen 01:35 Uhr am Küsterweg in Weeze zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Büren, hatte sich zum Unfallzeitpunkt in einem schwarzer BMW 118d auf dem Parkplatz eines Discounters befunden. Aus bislang unbekannten Gründen kam es dann zu einer Auseinandersetzung mit einer siebenköpfigen Personengruppe. Als der Pkw das Gelände des Parkplatzes verlassen wollte, kam es zu einem Kontakt des Fahrzeuges mit einem 22-jährigen Weezer und zu einer Beschädigung einer Grundstücksmauer. Der 22-Jährige, welcher sich mit weiteren sechs männlichen Personen (27 Jahre, 19 Jahre, 18, Jahre, 24 Jahre, 22 Jahre - alle aus Weeze - sowie eine 21-Jähriger aus Antwerpen) auf dem Parkplatz aufgehalten hatte, wurde dadurch schwer verletzt und wurde im weiteren Verlauf ins Krankenhaus verbracht. Laut Zeugen kam es im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung der weiteren anwesenden Personen, bei der der Mann aus Büren leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus verbracht wurde. Hinweise auf eine zweite Person im BMW, die fußläufig vom Unfallort geflüchtet sein soll, haben sich bisher nicht bestätigt, sind aber ebenso wie die Hintergründe der Auseinandersetzung und dem genauen Ablauf Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde der schwarze BMW sowie ein grauer Audi A4, mit welchen sich Teile der Personengruppe zur Örtlichkeit begeben hatten, sichergestellt. (pp)

